13 апреля 2023, 02:58
«Никогда так не позорились». Трамп обвинил Байдена в утечке секретных данных
Трамп заподозрил Байдена в организации утечки секретных документов
Бывший президент США Дональд Трамп назвал «самой позорной» в истории страны случившуюся на днях утечку разведданных. В своей соцсети Truth Social он даже заподозрил в организации слива нынешнего главу государства Джо Байдена, отметило РИА «Новости».
Политик потребовал от спецпрокурора начать расследование в отношении действующего главы государства.
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«Может, это он организовал утечку? Ничто об этой группе меня бы не удивило», — сыронизировал экс-глава государства.
Трамп добавил, что случившийся слив стал «худшей утечкой развединформации в истории США».
«Наша страна никогда не была так опозорена», — заявил политик.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что утечка секретных документов Пентагона могла произойти в связи с приближающимися президентскими выборами в Соединенных Штатах. Дипломат спрогнозировала «необычные и необъяснимые случаи», которые могут произойти в предвыборный период в Штатах.
США
Дональд Трамп
Джо Байден
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