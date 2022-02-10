«Никогда прежде не желали смерти». Спросивший Большунова про допинг журналист из США пожаловался на травлю от русских

Американский журналист издания FasterSkier Натаниэль Херц пожаловался на российских болельщиков. Ему не понравилась реакция фанатов на вопрос о допинге, заданный лыжнику Александру Большунову. Возмущенные слова репортера опубликовал VG.

Как подчеркнул журналист, он не имел в виду конкретно Большунова. Он говорил обо всех российских спортсменах в целом. Журналист считает, что вопрос корректен после допингового скандала в Сочи. Но столкнулся с тем, что ему стали желать смерти.

«Кто-то с русским именем прислал мне пожелание смерти. В других соцсетях тоже были недружелюбные комментарии. Мне никогда прежде не желали смерти. Ситуация немного нервирует», — заявил Херц.

Российский лыжник Александр Большунов победил в скиатлоне 6 февраля. Он выиграл у обладателя серебра 1 минуту и 11 секунд. На пресс-конференции Херц спросил Большунова, как он относится к применению запрещенных препаратов. В ответ российский спортсмен назвал вопрос некрасивым и посоветовал репортеру просто побывать на его тренировке. Телеведущий Дмитрий Губерниев и вовсе назвал американца идиотом.