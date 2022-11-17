Мир 17 ноября 2022, 11:49 Никогда не заслужит авторитет. Канадцы отчитали премьера после его разговора с Си Цзиньпином Зрители CBC раскритиковали премьер-министра Канады Трюдо за конфликт с Китаем РИА «Новости»

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо передал журналистам подробности переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, за что последний отругал его. Читатели сайта телеканала CBC тоже остались недовольны его поведением.

Terrance Van Gemert написал, что перед прощанием они все-таки пожали друг другу руки. Он считает, что именно в этом заключается дипломатия. Читатель с ником Garry Bilton заметил, что «униженная походка» Джастина Трюдо после разговора была неловкой.

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«Джастин Трюдо никогда не станет влиятельным на международной арене, и это грустно», — написал Barbel Jaeger.

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HK GOLF в шутку посоветовал премьер-министру Канады устроить войну с Китаем, и назвал его вторым лидером свободного мира. Blair Forrison обвинил политика в открытости Китаю, но не своему народу.

Политики встретились в Индонезии на форуме G20, сообщило РИА ФАН. Си Цзиньпин обвинил Джастина Трюдо в неподобающем поведении за то, что он раскрыл подробности их предыдущих переговоров СМИ. Канадский премьер перебил его и сказал, что выступает за свободный, открытый, откровенный диалог и сотрудничество. Китайский лидер ответил, что для этого нужно создать условия.