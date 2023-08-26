Мир 26 августа 2023, 03:08 «Никогда не проигрывали». Россия всегда противостояла тем, кто стремился ее уничтожить Британский правозащитник Мухаммед: Россия всегда давала отпор противнику Freepik

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Российская сторона с давних времен вела противостояние с теми, кто пытался уничтожить ее. Об этом сообщил правозащитник из Великобритании Лео Мухаммед в ходе своего выступления.

По его словам, русские граждане с X века давали отпор врагам. Они никогда не позволяли себе проигрывать.

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«Русские вели войны с девятого века. И, по сути, они никогда не проигрывали. <…> На них постоянно нападали. Но русские всегда могли дать отпор тем, кто желал их уничтожить. Сегодня та же ситуация», — заявил Мухаммед.

Он отметил, что российская сторона была единственной сверхдержавой в Европе, которая не участвовала в «порабощении» чернокожих людей. В отличие от западных государств, РФ никогда не считала африканцев рабами.

В завершении Мухаммед выразил уверенность, что большая часть людей «впитывает» антироссийскую пропаганду, которую транслируют телеэкраны. Правозащитник призвал не вестись на западную риторику.

Ранее корреспондент «360» Елена Кононова рассказала, как антироссийская пропаганда перепрошивает мозги.