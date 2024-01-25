Мир 25 января 2024, 13:38 «Никогда не носили розовые очки». Кремль высказался об учениях НАТО у границ России Песков заявил об отсутствии у России иллюзий о военных учениях НАТО Bernd von Jutrczenka/dpa/globallookpress

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РФ прекрасно знает, в пику кому НАТО проводит военные учения у российских границ. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

Он подчеркнул, что у российского руководства нет иллюзий по поводу действий НАТО.

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«Россия знает, в пику кому они (учения — прим. ред.) проводятся, мы никогда не носили розовые очки», — указал Песков.

Ранее альянс объявил о крупнейших за последние десятилетия учениях НАТО Steadfast Defender 2024. Военные маневры пройдут в странах Прибалтики, Польше, Германии, Норвегии и Румынии. В учениях примут участие порядка 90 тысяч военнослужащих, более 80 истребителей и 50 кораблей.

По мнению замглавы МИД России Александра Грушко, маневры такого масштаба дестабилизируют ситуацию в области безопасности и увеличивают риски «военных инцидентов». Он отметил, что руководство НАТО использует учения как инструмент влияния в борьбе за сохранение гегемонии США.