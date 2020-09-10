«Никогда не недооценивайте его»: Трамп развеял слухи об отравлении Ким Чен Ына

Дональд Трамп развеял слухи о плохом здоровье северокорейского лидера Ким Чен Ына. Американский президент заверил, что с политиком все в порядке.

«У Ким Чен Ына все в порядке со здоровьем. Никогда не недооценивайте его!» —написал Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

В конце августа американский президент заявил, что у него с Ким Чен Ыном хорошие отношения, об этом он сообщил на выступлении перед избирателями в Пенсильвании. При этом он добавил, что при демократах у власти между Северной Кореей и США «произошла бы война». Но в 2016 году президентские выборы выиграл Трамп.

В мире давно ходят слухи об отравлении Ким Чен Ына. Есть даже версия, что это сделала его родная сестра. Бывший дипломат Южной Кореи Чан Сон Мина и вовсе предположил, что политик лежит в коме.

Ранее координатор группы Госдумы по взаимодействию с КНДР Казбек Тайсаев опроверг заявление дипломата и заявил, что оно не соответствуют действительности.