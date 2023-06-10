Мир 10 июня 2023, 01:57 «Никогда его таким не видел». Зеленский напугал журналиста своим состоянием Журналиста Bild Ронцхаймер шокировало изможденное состояние Зеленского Flickr

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Состояние президента Украины Владимира Зеленского насторожило заместителя главного редактора Bild Пауля Ронцхаймер. Журналист недавно брал у украинского лидера интервью.

«Я никогда раньше не видел Зеленского таким», — написал он, отметив, что политик выглядел намного сильно хуже, чем во время их личного разговора осенью.

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По словам журналиста, во время интервью Зеленский был «совершенно изможденным», то «снова просыпающимся».

На вопрос Ронцхаймера предоставить доказательства причастность России к подрыву ГЭС президент Украины сразу же изменился в лице и начал повышать голос. По словам Зеленского, у него нет таких свидетельств. Немецкий журналист предположил, что украинский лидер находится на пределе.

Читатели Daily Mail усомнились в искренности слез президента Украины Владимира Зеленского во время выступления на специальном заседании Европарламента.

Газета опубликовала видео, на котором Зеленский выкрикнул традиционное украинское приветствие, которое поддержали все присутствующие. После этого президент сделал грустное выражение лица и прослезился. Читателям британской газеты это не понравилось.