Nike запатентовал кроссовки с блокчейном в США

По данным издания, каждой паре кроссовок присваивается криптовалюта. Владельцу при покупке причитается один токен, который «привязан» к обуви. Таким образом, с помощью этого токена можно проверить подлинность кроссовок, а также отследить всех владельцев в случае перепродажи. Это можно будет сделать благодаря мобильному приложению. Компания предпочла оставить в секрете дату продаж и стоимость новинки.