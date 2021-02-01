Nike придумала аналог Crocs в виде кроссовок. Их надевают без рук

В компании Nike представили новую линейку кроссовок. Модель GO FlyEase можно надеть без помощи рук. В массовую продажу ее планируют запустить в конце 2021 года.

Кроссовки, заявили в Nike, хороши для людей с ограниченными физическими возможностями. А особенности их использования приобретают особенную актуальность во время пандемии, отметило издание Gizmodo.

В материале указано, что линейка стала своеобразным ответом компании на популярные Crocs. GO FlyEase легко обуть без помощи рук, но внешне они мало чем отличаются от обычных кроссовок без шнурков.

Если у сандалий Crocs есть дополнительный ремешок на щиколотке, то в модель Nike встроен шарнирный механизм. Он словно «разделяет» обувь пополам — получается достаточное для свободного скольжения ног отверстие.

С 15 февраля новинку смогут приобрести «избранные» покупатели. В массовой продаже кроссовки должны появиться в конце 2021 года и будут стоить около 120 долларов.