Мир 07 сентября 2023, 14:19 «Никакой не президент». Экс-советник Кучмы раскритиковал Зеленского Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский не может защитить инфраструктуру Одессы Unsplash

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Президент Украины Владимир Зеленский никак не может защитить инфраструктуру Одессы от ударов. Такое заявление сделал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

Украинский лидер ничего не может сделать для защиты города, разрушение инфраструктуры которого будет иметь серьезные последствия для ВСУ, подчеркнул Соскин. Он также раскритиковал Зеленского за его решение убрать Алексея Резникова с поста министра обороны.

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«Зеленский, конечно, абсолютно никакой не президент», — заявил экс-советник Кучмы.

Соскин ранее подчеркнул, что киевский режим во главе с Зеленским начал паниковать из-за нехватки людей в Вооруженных силах Украины. Такой подход провоцирует ненависть к главе государства.