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    08 июля 2020, 07:28

    «Никакого отношения к правосудию». Володин оценил решение ЕСПЧ по обращению депутата Рашкина

    Александра Ломейко

    ЕСПЧ обязал Россию выплатить 7,8 тысяч евро депутату от КПРФ Валерию Рашкину, который пожаловался на попытку ограничить его свободу мнения. Председатель ГД Вячеслав Володин с этим решением не согласился и потребовал у парламентария извинений за его высказывания.
    «Никакого отношения к правосудию». Володин оценил решение ЕСПЧ по обращению депутата Рашкина

    Мнение Володина по вынесенному Европейским судом по правам человека вердикту привела пресс-служба Госдумы. Председатель нижней палаты парламента оценил позицию ЕСПЧ, опираясь на события 2009 года.

    «Валерий Рашкин в 2009 году, выступая на митинге, так оценил события 1991 года: „Все эти преступления лежат тяжелым грузом на власти, которая совершила переворот <…>, на <…> Володиных. Кровью они должны смыть этот позор, который они нам здесь навязали“», — напомнил Володин.

    Председатель ГД РФ подчеркнул, что в упомянутое Рашкиным время работал преподавателем в вузе и не занимал партийных должностей, более того — никак не участвовал в управлении страной. В отличие от нынешнего депутата, которые в начале 90-х входил в партийные структуры КПСС.

    Угрозы Рашкина парламентария удивили. Володин заметил, что его оппонент «либо все перепутал, либо умышленно искажает». Его обращение в ЕСПЧ говорит об осознанности такого поступка.

    «Просто удивительно — прошло 11 лет, насколько можно все перевернуть. Он обвиняет в перевороте людей, которые к этому никакого отношения не имеют. <…> Обвинения Рашкина воспринял как оскорбление, наносящее моральный вред, и как прямую угрозу», — сказал председатель Госдумы.

    Он предположил, что в ЕСПЧ не дочитали высказывания Рашкина. Из опубликованной части решения суда сделать вывод об утверждениях депутата невозможно, считает Володин.

    «Решение носит политический и ангажированный характер. Никакого отношения к правосудию и объективности не имеет, и я с ним не согласен», — заявил парламентарий.

    Сам Рашкин, по его мнению, должен извиниться. Кроме того, Володин посоветовал ему обратить внимание на заголовок документа ЕСПЧ — «Рашкин против России».

    «В этом и есть смысл происходящего», — заключил Вячеслав Володин.