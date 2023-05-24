Мир 24 мая 2023, 12:41 Никакое западное оружие не повлияет на цели спецоперации — МИД Представитель МИД Захарова: поставки Украине оружия с Запада не отменят целей спецоперации РИА «Новости»

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Поставки западного оружия на Украину спровоцируют эскалацию конфликта, но не скажутся на целях и задачах спецоперации. Представитель МИД России Мария Захарова сказала об этом журналистам, сообщило РИА «Новости».

«Любые поставки вооружений киевскому режиму не смогут отменить те цели и задачи, которые были поставлены, когда стартовала специальная военная операция», — заявила она.

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Военная помощь коллективного Запада, по словам представителя российского внешнеполитического ведомства, лишь спровоцирует обострение конфликта и приведет к новым жертвам среди населения.

Захарова отметила, что Украину превратили в идеальную площадку для отработки новых видов вооружений и тактики ведения гибридной войны, а западные оружейные компании пережили небывалый подъем и не заинтересованы в прекращении боевых действий.

США объявили о выделении Украине нового пакета помощи на сумму 1,2 миллиарда долларов. Эти деньги потратят на поставку беспилотников, систем ПВО, выпуск ракет и зенитных ракетных комплексов Hawk.