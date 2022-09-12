Никаких вертолетов. Организаторы похорон Елизаветы II перечислили требования к гостям | 360°

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Никаких вертолетов. Организаторы похорон Елизаветы II перечислили требования к гостям

Politico: лидеров стран на похоронах Елизаветы II 19 сентября пересадят на автобусы

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Организаторы опубликовали список требований к гостям похорон королевы Великобритании Елизаветы II. Главам государств и их женам запретят пользоваться частными рейсами и пересадят на автобус, сообщило Politico.

Панихида пройдет 19 сентября в Вестминстерском аббатстве. Министерство иностранных дел и международного развития Великобритании (FCDO) разослало посольствам протокольное сообщение с подробными инструкциями.

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Так, на церемонию прощания пригласили только глав государств и их супруг, так как количество мест ограничено. Вместо себя президенты могут отправить главу правительства или старшего министра.

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Гостям похорон запретили пользоваться частными самолетами и вертолетами. В Великобританию им предстоит прилететь коммерческими рейсами. Общий сбор объявили на западе Лондона, откуда высокопоставленных лиц пересадят с автомобилей на общие автобусы и централизованно доставят на мероприятие.

После церемонии прощания гости перейдут пешком в Динс-Ярд на прием от имени министра иностранных дел Джеймса Клеверли, после чего заберут свои кортежи в Лондоне и отправятся в аэропорт.

Кроме того, за день до похорон король Карл III устроит прием для всех заокеанских лидеров в Букингемском дворце.

Великобритания

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