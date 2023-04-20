Эксклюзив 20 апреля 2023, 13:28 «Никаких спутников они не роняли». Военный эксперт назвал две версии вспышки над Киевом Полковник Матвийчук заявил, что космический спутник NASA не падал под Киевом «ВКонтакте»

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Жители Киева увидели в небе странную вспышку и заподозрили падение космического спутника. Однако аппарат NASA остался на орбите, и военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук назвал «360» две другие вероятные версии произошедшего.

Разобраться в том, что именно увидели над Киевом, по его словам, непросто. Сами жители города ничего не нашли, хотя местные СМИ заявили, что якобы упал спутник. Американские специалисты сначала подтвердили, что пролетавший объект мог быть их космическим аппаратом, но потом опровергли это. По другой версии — рухнул НЛО.

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«Скорее всего, никаких спутников они не роняли, они на орбите. Вполне возможно, что это обстрел нашими ракетами или просто какое-то атмосферное явление», — сказал специалист.

Яркую вспышку в темном небе заметили 19 апреля около 22:00. Власти объявили воздушную тревогу. Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что система противовоздушной обороны не сработала, а причиной стало крушение космического спутника NASA. Однако агентство не подтвердило эту версию — аппарат RHESSI на орбите.