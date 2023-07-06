Мир 06 июля 2023, 11:23 «Никаких рисков». Лукашенко не увидел угрозы для Белоруссии со стороны ЧВК «Вагнер» Президент Лукашенко заявил, что размещение ЧВК «Вагнер» в Белоруссии не несет рисков РИА «Новости»

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Частная военная компания «Вагнер» не навредит Белоруссии, а в случае необходимости встанет на ее защиту. Президент республики Александр Лукашенко заявил на встрече с журналистами, что не видит угрозы в нахождении ее бойцов на территории страны, сообщило БелТА.

«Никаких рисков от размещения ЧВК „Вагнер“ в Белоруссии, если это произойдет, я абсолютно не вижу. Это не тот случай, которым меня со всех сторон пытаются напрячь», — сказал он.

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Александр Лукашенко сказал, что бойцов пригласили в Белоруссию на определенных условиях, главное из которых — если возникнет угроза, их сразу задействуют в обороне. Он назвал компанию мощной боевой единицей, равной которой нет нигде в мире. Ее командиры, по словам президента, поделятся опытом с не менее подготовленной белорусской армией.

Пока сотрудники ЧВК «Вагнер» остались в своих постоянных лагерях, куда отправились с фронта для восстановления. Основатель компании бизнесмен Евгений Пригожин, по словам Александра Лукашенко, остался в Санкт-Петербурге, а утром 6 июля, возможно, отправился в Москву.