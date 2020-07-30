«Никаких подвижек не будет. <…> Эти назначения согласованы, естественно, с Зеленским», — заметил Стрелков.

Он назвал Минские соглашения «мертворожденными», поскольку, по его мнению, ничего хорошего они не принесли ни для Донбасса, ни для России. Стрелков выразил уверенность, что война будет неизбежна, кто бы ни возглавлял украинскую делегацию.