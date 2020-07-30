«Никаких подвижек не будет». Стрелков — о назначении Кравчука в контактную группу по Донбассу
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков обсудил с Daily Storm сообщение о том, что экс-президент Украины Леонид Кравчук возглавит делегацию Киева в контактной группе по Донбассу.
«Никаких подвижек не будет. <…> Эти назначения согласованы, естественно, с Зеленским», — заметил Стрелков.
Он назвал Минские соглашения «мертворожденными», поскольку, по его мнению, ничего хорошего они не принесли ни для Донбасса, ни для России. Стрелков выразил уверенность, что война будет неизбежна, кто бы ни возглавлял украинскую делегацию.