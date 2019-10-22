Чернокожего охранника уволили за просьбу не называть его «ниггером». Это взбесило все США
Как передает Buzzfeed, темнокожий студент толкнул помощника директора школы и выкрикивал ругательства в адрес школьного охранника Марлона Андерсона. Когда охранник просил не называть себя словом «ниггер», он произнес его. И тем самым нарушил политику школы, где имеется нулевая терпимость к употреблению подобных терминов. Это привело к его увольнению.
Такая нелепая ситуация вызвала волну протестов в обществе. Бывший министр образования США Эрн Дункан назвал этот случай одним из худших, что он наблюдал в сфере образования.
Учителя по всей стране стали призывать к пересмотру политики нулевой терпимости. В пятницу сотни учеников и учителей выступили в поддержу Андерсона. На сайте Change.org запустили петицию для возвращения мужчины на работу. На момент написания статьи 16 571 человек подписал ее.
В понедельник стало известно, что решение об увольнении было отменено. Как говорится в заявлении Madison Teachers Inc., Марлон Андерсон немедленно получит свою зарплату и пособия. Пока он остается в оплачиваемом административном отпуске, поскольку профсоюз и округ продолжают вести переговоры о его возвращении на работу в кампусе.
Помимо этого, президент Совета по образованию Глория Рейс заявила, что округ также пересмотрит свою политику в отношении расовых оскорблений.
«Важно, чтобы мы не наносили вред тем, кого пытаемся защитить», — сказала она.
Марлон Андерсон поблагодарил всех за помощь и поддержку на своей странице в Facebook.