Чернокожего охранника уволили за просьбу не называть его «ниггером». Это взбесило все США

Школьный охранник пытался утихомирить ученика, пока тот обзывал его нецензурными словами, среди которых «ниггер». Мужчина попросил не говорить так и был уволен. Политика школы — нулевая терпимость к употреблению оскорбительных слов по расовому признаку. Вникать в контекст ситуации администрация не стала. Все так бы и осталось, если бы охранник не рассказал о нелепой ситуации на своей странице в Facebook. Сотни учеников и учителей вышли на протест в поддержку мужчины. Как итог — ему вернули работу.

Как передает Buzzfeed, темнокожий студент толкнул помощника директора школы и выкрикивал ругательства в адрес школьного охранника Марлона Андерсона. Когда охранник просил не называть себя словом «ниггер», он произнес его. И тем самым нарушил политику школы, где имеется нулевая терпимость к употреблению подобных терминов. Это привело к его увольнению.

Такая нелепая ситуация вызвала волну протестов в обществе. Бывший министр образования США Эрн Дункан назвал этот случай одним из худших, что он наблюдал в сфере образования.

Учителя по всей стране стали призывать к пересмотру политики нулевой терпимости. В пятницу сотни учеников и учителей выступили в поддержу Андерсона. На сайте Change.org запустили петицию для возвращения мужчины на работу. На момент написания статьи 16 571 человек подписал ее.

В понедельник стало известно, что решение об увольнении было отменено. Как говорится в заявлении Madison Teachers Inc., Марлон Андерсон немедленно получит свою зарплату и пособия. Пока он остается в оплачиваемом административном отпуске, поскольку профсоюз и округ продолжают вести переговоры о его возвращении на работу в кампусе.

Помимо этого, президент Совета по образованию Глория Рейс заявила, что округ также пересмотрит свою политику в отношении расовых оскорблений.

«Важно, чтобы мы не наносили вред тем, кого пытаемся защитить», — сказала она.

Марлон Андерсон поблагодарил всех за помощь и поддержку на своей странице в Facebook.