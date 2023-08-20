Мир 20 августа 2023, 04:19 Нигерийские мятежники пообещали не узурпировать власть Le Figaro: мятежники Нигера объявили о трехлетнем переходном периоде Википедия

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Действующий режим в Нигере после государственного переворота сохранится на три года. Как сообщило французское издание Le Figaro, такое заявление в своем телеобращении к нации сделал глава путчистов генерал Абдурахман Чиани. Он подчеркнул, что об узурпации власти военными и силовиками речи не идет.

Чиани предложил населению провести тридцатидневный «национальный диалог», во время которого можно будет обсудить и сформулировать основы и принципы новой конституционной жизни.

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Отдельное внимание генерал уделил возможности военного вмешательства в ситуацию в Нигере. «Если против нас будет предпринято нападение, это не будет легкой прогулкой, в которую некоторые люди верят», — заявил Абдурахман Чиани.

Генерал добавил, что не оставит без ответа попытки внешних сил совершить интервенцию.

«У нас есть поддержка народа и многих соседних стран», — подчеркнул он.

Так глава мятежников прокомментировал приезд в страну делегации Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), которым позволили встретиться со свергнутым президентом Нигера Мохамедом Базумом.

В четверг, 17 августа, страны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) заявили о готовности к вторжению в Нигер. Комиссар организации по политическим делам, миру и безопасности Абдель-Фатау Мусаха заявил, что блок сделает все для того, чтобы восстановить конституционный строй в Нигере.