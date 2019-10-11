Нигерия попросила Россию передать СУ-57

«Охотник» впервые пролетел с истребителем Су-57. Видео Подробнее

Нигерия заинтересована в обновлении своего авиапарка. Поэтому власти намерены закупить военную технику, в том числе российский военный истребитель СУ-57.

«Вы упомянули также истребители Су-57, по ним переговоры тоже идут. Но санкции против России не помогают этому делу, как вы можете представить», — рассказал Угба.

Кроме того, Нигерия хочет пригласить к себе российских военных специалистов, которые бы обучили вооруженные силы страны.

Посол назвал Россию надежным партнером, «который всегда выполняет свои обязательства». После окончания переговоров стороны подпишут в Сочи соглашение по военно-техническому сотрудничеству.