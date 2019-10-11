  • Нигерия попросила Россию передать СУ-57

    11 октября 2019, 15:44

    Алена Макаренко

    Нигерия задумалась о покупке у РФ истребителей пятого поколения СУ-57, а также о привлечении российских военных к обучению их спецназа. Об этом заявил посол Нигерии в России Стив Дэвис Угба, сообщил «Царьград».
    Нигерия попросила Россию передать СУ-57

    «Охотник» впервые пролетел с истребителем Су-57. Видео

    Подробнее

    Нигерия заинтересована в обновлении своего авиапарка. Поэтому власти намерены закупить военную технику, в том числе российский военный истребитель СУ-57.

    «Вы упомянули также истребители Су-57, по ним переговоры тоже идут. Но санкции против России не помогают этому делу, как вы можете представить», — рассказал Угба.

    Кроме того, Нигерия хочет пригласить к себе российских военных специалистов, которые бы обучили вооруженные силы страны.

    Посол назвал Россию надежным партнером, «который всегда выполняет свои обязательства». После окончания переговоров стороны подпишут в Сочи соглашение по военно-техническому сотрудничеству.