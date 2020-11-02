Нигериец поплатился мотоциклом за украденный холодильник

По данным издания, Нигерию охватили массовые беспорядки. Демонстранты требуют, чтобы жестокости полицейских был положен конец. Митингующие грабят правительственные склады и магазины.

Один из местных жителей поехал на мотоцикле к местам протестов, чтобы раздобыть холодильник для своей семьи. Мужчина нашел морозильную камеру, однако пока он передвигал его, мотоцикл исчез, а на его месте стоял владелец магазина, откуда нигериец украл холодильник. В результате он остался без ничего.