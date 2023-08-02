Мир 02 августа 2023, 07:45 Нигер открыл границы с соседними странами Власти Нигера открытии границs с Алжиром, Чадом, Буркина-Фасо, Мали, Ливией Pxhere

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Власти Нигера объявили, что открыли границы с соседними странами — Алжиром, Ливией, Чадом, Буркина-Фасо, Мали. Их закрывали после госпереворота в стране. Об этом написало агентство France Press, ссылаясь на представителя государства.

«Сухопутные и воздушные границы с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом вновь открыты с сегодняшнего дня», — сказал он.

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Имя и должность этого человека агентство не привело. Ранее к власти в Нигере пришли военные, они сместили с поста президента Мохамеда Базума. После этого в стране объявили комендантский час и закрыли границы.

Военные президентской гвардии заблокировали его дворец. Представители Базума при этом утверждали, что армия не перешла на сторону мятежников. Однако позже командование Вооруженными силами сообщило о солидарности с захватившими власть людьми.

Накануне, 1 августа, Франция, Италия и Евросоюз заявили о желании эвакуировать из этой страны своих граждан. Для этого подготовили специальные рейсы.