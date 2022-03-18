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    18 марта 2022, 03:40

    Нидерланды заморозили российские активы на €200 млн

    Глава ЦБ Нидерландов Кнот: страна заморозила российские активы на €200 млн

    Дарья Бунякова

    Объем замороженных Нидерландами российских активов увеличился до 200 миллионов евро. Об этом сообщил глава Центрального банка страны Клаас Кнот.

    Нидерланды заморозили российские активы на €200 млн

    «Я могу сказать, что за это время мы заморозили или арестовали более 200 миллионов евро», — процитировало Кнота агентство Reuters.

    При этом глава ЦБ уточнил, что назвал цифру недельной давности. По его словам, объем замороженных активов будет продолжать расти. Но он пояснил, что большинство связей с Россией осуществляется через трастовые компании.

    «Бухгалтерские и налоговые отчетности оформляются там, но самих активов нет в Нидерландах. Нечего замораживать», — сказал Кнот.

    Ранее глава министерства финансов этой страны Сигрид Каг заявила, что в банках, инвестиционных и пенсионных фондах Нидерландов насчитывается шесть миллионов евро в виде замороженных активов.

    На прошлой неделе премьер-министр Нидерландов Марк Рютте высказался о заявке Украины на вступление в Евросоюз. Он отметил, что этот процесс может занять месяцы или годы. Украинские документы передали Еврокомиссии, но пока они находятся на стадии рассмотрения. Рютте подчеркнул, что страны ЕС потрясены происходящим и понимают, в каком сложном положении оказалась украинская сторона.