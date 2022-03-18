Нидерланды заморозили российские активы на €200 млн

Объем замороженных Нидерландами российских активов увеличился до 200 миллионов евро. Об этом сообщил глава Центрального банка страны Клаас Кнот.

«Я могу сказать, что за это время мы заморозили или арестовали более 200 миллионов евро», — процитировало Кнота агентство Reuters.

При этом глава ЦБ уточнил, что назвал цифру недельной давности. По его словам, объем замороженных активов будет продолжать расти. Но он пояснил, что большинство связей с Россией осуществляется через трастовые компании.

«Бухгалтерские и налоговые отчетности оформляются там, но самих активов нет в Нидерландах. Нечего замораживать», — сказал Кнот.

Ранее глава министерства финансов этой страны Сигрид Каг заявила, что в банках, инвестиционных и пенсионных фондах Нидерландов насчитывается шесть миллионов евро в виде замороженных активов.

На прошлой неделе премьер-министр Нидерландов Марк Рютте высказался о заявке Украины на вступление в Евросоюз. Он отметил, что этот процесс может занять месяцы или годы. Украинские документы передали Еврокомиссии, но пока они находятся на стадии рассмотрения. Рютте подчеркнул, что страны ЕС потрясены происходящим и понимают, в каком сложном положении оказалась украинская сторона.