Нидерланды заявили о «небезопасной ситуации» с истребителями РФ в Черном море

В Министерстве обороны Нидерландов заявили, что российские истребители создали «небезопасную ситуацию» в Черном море. Самолеты якобы слишком близко подлетели к нидерландскому фрегату Evertsen, сообщило РИА «Новости».

В Минобороны Нидерландов заявили, что действия России противоречили праву на свободное пользование морем. Глава министерства Анк Бийлевельд назвала такое поведение «безответственным». По ее словам, истребители РФ несколько часов кружили над кораблем, имитируя атаки. При этом электронное оборудование корабля вышло из строя.

Ситуация произошла в минувший четверг, 24 июня. Тогда российские военные проверяли готовность комплексов противовоздушной обороны в Крыму. Проверка проходила на фоне морских учений НАТО Sea Breeze, в которых принимали участие Украина и США. Россия задействовала около 20 самолетов и вертолетов, комплексы С-400 и «Панцирь-С».

За день до «небезопасной ситуации» с нидерландским Evertsen российские военные пресекли провокацию британского эсминца Defender, который нарушил границу РФ в Черном море. Экипаж эсминца не реагировал на предупреждения. Тогда сторожевое судно РФ сделало в сторону корабля предупредительный выстрел, а самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу движения иностранного корабля. После этого эсминец покинул территориальные воды.