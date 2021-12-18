Нидерланды вводят новый локдаун из-за штамма коронавируса «омикрон»

В странах Европы продолжают вводить жесткие коронавирусные ограничения. Теперь локдаун объявили Нидерланды. Ограничительные меры вступят в силу с завтрашнего дня, 19 декабря, и продлятся как минимум до 14 января.

О новых ограничениях сообщил исполняющий обязанности премьер-министра страны Марк Рютте. «Нидерланды с завтрашнего дня вводят локдаун… Это оказалось неизбежно. Штамм „омикрон“ распространяется быстрее, чем мы ожидали», — процитировало политика «РИА Новости».

Ограничения коснутся многих заведений. Закроются бары и рестораны, кинотеатры и театры, музеи и тренажерные залы. Не будут работать и магазины, за исключением тех, которые торгуют предметами первой необходимости.

Ранее Нидерланды уже вводили локдаун из-за нового штамма, он действовал до середины декабря. Однако сильные ограничения вводились только на вечернее и ночное время. В стране с 17:00 до 05:00 были закрыты заведения общепита, кинотеатры, а также непродовольственные магазины. Кроме того, власти приняли решение вывести на улицы больше сотрудников органов правопорядка из-за опасения протестов.