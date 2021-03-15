Нидерланды временно запретили использовать вакцину AstraZeneca

В Нидерландах приостановили использование вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. Ограничение введено на две недели, до 28 марта, сообщило правительство страны.

Нидерландская Комиссия по оценке лекарственных средств (MEB) приняла это решение в качестве меры предосторожности. Ранее в Дании и Норвегии заявили о возможных побочных эффектах. У нескольких привитых развился тромбоз, один человек умер от инсульта.

В Нидерландах подобных случаев не зафиксировали, а доказательств того, что препарат провоцирует образование тромбов, нет, отметили в комиссии.

Решение о приостановке вакцинации препаратом AstraZeneca привело к отмене 43 тысяч записей на прививку. Всего Нидерланды заказали 12 миллионов доз. В ближайшие две недели вакцину должны были поставить 290 тысячам голландцев, уточнило агентство Reuters.

Правительство страны ожидает результатов расследования Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).

Из-за сообщений о тромбах у привитых вакцинацию препаратом AstraZeneca приостановили и в ряде других европейских стран, включая Литву, Эстонию, Данию и Исландию.