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    15 марта 2021, 03:52

    Нидерланды временно запретили использовать вакцину AstraZeneca

    Кирилл Фролов

    В Нидерландах приостановили использование вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. Ограничение введено на две недели, до 28 марта, сообщило правительство страны.

    Нидерланды временно запретили использовать вакцину AstraZeneca

    Нидерландская Комиссия по оценке лекарственных средств (MEB) приняла это решение в качестве меры предосторожности. Ранее в Дании и Норвегии заявили о возможных побочных эффектах. У нескольких привитых развился тромбоз, один человек умер от инсульта.

    В Нидерландах подобных случаев не зафиксировали, а доказательств того, что препарат провоцирует образование тромбов, нет, отметили в комиссии.

    Решение о приостановке вакцинации препаратом AstraZeneca привело к отмене 43 тысяч записей на прививку. Всего Нидерланды заказали 12 миллионов доз. В ближайшие две недели вакцину должны были поставить 290 тысячам голландцев, уточнило агентство Reuters.

    Правительство страны ожидает результатов расследования Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).

    Из-за сообщений о тромбах у привитых вакцинацию препаратом AstraZeneca приостановили и в ряде других европейских стран, включая Литву, Эстонию, Данию и Исландию.