Нидерланды устроят эксперимент и пустят зрителей на Евровидение

Зрителям разрешили присутствовать на конкурсе песни Евровидение, который пройдет в Роттердаме в мае этого года. Как сообщила Нидерландская вещательная корпорация (NOS), такое решение принял кабинет министров Нидерландов.

Публику пустят на шесть репетиций, два полуфинала и финал конкурса. Одновременно в зале могут находиться 3,5 тысячи человек. Для прохода в зал необходимо предоставить отрицательный тест на коронавирус.

В правительстве страны отметили, что организация мероприятия со зрителями станет своего рода экспериментом, чтобы проверить можно ли безопасно проводить такого рода мероприятия.

Исполнительный продюсер конкурса Ситсе Баккер поблагодарил власти кабинет министров за возможность и оказанное доверие.

«Тот факт, что у нас теперь есть возможность устроить конкурс „Евровидение“ перед публикой, — это то, о чем мы могли только мечтать», — подчеркнул он.

Решение о публике пока не окончательное. Все будет зависеть от эпидемической ситуации в стране к концу апреля. Власти заявили, что если пандемия возьмет верх, то зрителям придется довольствоваться просмотром события по телевизору. СМИ сообщили, что из-за действующих ограничений на конкурс смогут попасть только граждане Нидерландов.

Это ограничение не распространяется на артистов и сопровождающих их лиц. Но организаторы уже отметили, что все участники конкурса должны соблюдать строгий протокол и исключить контакты друг с другом.

В ближайшие недели организаторы объявят, при каких условиях зрителей пустят в зал, а также как будет проходить продажа билетов.

Конкурс песни Евровидение пройдет в этом году с 18 по 22 мая на сцене комплекса Ahoy в Роттердаме. Организаторы объявили, что ограничат составы делегаций и количество журналистов. Россию на конкурсе представит певица Manizha с песней Russian Woman.