Мир 20 января 2023, 20:35 Нидерланды усилят украинскую группировку ПРО Patriot Глава Пентагона Остин заявил о согласии Нидерландов передать Украине системы ПРО Patriot Википедия

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Украина получит американские системы противоракетной обороны Patriot вместе с боеприпасами от Нидерландов. Как сообщил ТАСС, об этом по итогам заседания контактной группы на базе Рамштайн заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Он добавил, что власти европейской страны также согласились провести обучение украинских военных по работе с этими системами.

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«Страны сделали важный взнос, который поможет защитить воздушное пространство Украины. Франция, Германия и Великобритания уже передали Украине системы противовоздушной обороны», — заявил Ллойд.

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Глава Пентагона добавил, что одну установку Patriot на Украину передала Германия. Теперь об этом же заявили Нидерланды, которые проведут и обучение личного состава украинских войск по обращению с этой техникой.

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра в своем выступлении в пятницу, 20 января, заявил, что страна готова предоставить Украине истребители F-16, если получит соответствующий запрос. Также он допустил, что Нидерланды выкупят у европейских стран танки Leopard, чтобы передать ВСУ. В самой стране таких боевых машин нет.