Нидерланды уничтожили 140 миллионов тюльпанов из-за коронавируса

Нидерландские цветочные компании уничтожили 400 миллионов цветов, из которых 140 миллионов пришлось на знаменитые голландские тюльпаны. Такие радикальные меры пришлось принять из-за пандемии коронавируса.

«Этот вирус поразил нас прямо в разгар продаж тюльпанов. Прошло четыре недели, и оборот все еще на 50% ниже, чем в прошлом году», — приводит газета The New York Times слова Фреда ван Тола, менеджера по продажам голландского конгломерата флористов Royal Flora Holland.

В Нидерландах также сильно снизился поток туристов, которые приезжают в это время года для того, чтобы застать поля тюльпанов, нарциссов и гиацинтов в Лиссе. Страна терпит убытки — только Королевский парк цветов «Кекенхоф» потерял 25 миллионов долларов из-за того, что вынужден был закрыться.

Тем не менее 25 садовников продолжают ухаживать за парком, а сотрудники публикуют на сайте регулярные фотоотчеты — все желающие могут полюбоваться цветами дистанционно.

«Природа не слушается этих правил. У нас превосходное цветение в Нидерландах, и теперь парк действительно выглядит красиво. Мы делаем все возможное, чтобы показать это людям, которые вынуждены оставаться дома», — отметил управляющий директор Барт Симеринк.

Число смертей от коронавируса в Нидерландах выросло на 86 человек за прошедшие сутки — до 2823 человек. Всего в стране заражены более 26 тысяч человек.