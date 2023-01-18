Мир 18 января 2023, 03:38 Нидерланды указали на роль Зеленского в мирных переговорах с Россией Премьер Нидерландов Рютте: решение о мирных переговорах нужно принимать Зеленскому Pixabay

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Президент Украины должен принять решение о начале мирных переговоров с Россией. Страны Запада не смогут заставить его это сделать, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе выступления в американском аналитическом центре «Атлантический совет». Его слова привело РИА «Новости».

«Кто может решить, вступать ли в мирные переговоры или нет? Только один человек может решить это вместе со своим правительством — это президент Украины, а также народ этой страны», — объяснил он.

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Голландский премьер уверен, если европейские лидеры обратятся к Зеленскому с просьбой начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным, он не пойдет на этот шаг.

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Ранее пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров заявил, что Украина готова пойти на диалог с Россией, если он будет опираться на универсальные принципы международного права. По его словам, Владимир Зеленский не отказывается от переговоров.

Мировые аналитики не раз заявляли, что масштабные военные поставки НАТО для ВСУ сильно уменьшают вероятность мирных переговоров с российской стороной.