Мир 12 ноября 2022, 10:10 Нидерланды согласились разблокировать 20 тысяч тонн российских удобрений для Малави Reuters: в порту Роттердама разблокируют 20 тысяч тонн российских удобрений для Малави РИА «Новости»

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Правительство Нидерландов заявило о решении разблокировать 20 тысяч тонн российских удобрений, предназначавшихся для Малави. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на МИД Нидерландов. Груз был задержан в порту Роттердама из-за санкций.

В сообщении агентства указано, что решение о разблокировке приняли по просьбе ООН, так как удобрения направлялись в Малави по линии Всемирной продовольственной программы.

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Представители офиса генерального секретаря ООН заявили, что первая партия российских удобрений, заблокированных в портах Европы, прибудет в Малави на предстоящей неделе. Также члены международной организации призвали ускорить работу по снятию ограничений на экспорт продовольствия и удобрений из России.

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В июле крупнейший морской транспортный хаб Европы — порт Роттердама — объявил о полном прекращении контейнерных перевозок в Россию и из нее. Запрет на доступ в европейские порты для российских судов включили в пятый пакет санкций Евросоюза.