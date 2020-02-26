Нидерланды решили засекретить свидетелей по делу MH17

Просьбу одного из свидетелей об анонимности отклонили. Следственный судья посчитал, что его показания могут поставить человека под угрозу, однако гарантировать ему анонимность не получится.

Прокуратура считает, что «свидетели подвергаются значительным рискам». Те, кто получит защиту, обозначены в бумагах буквами XV и несколькими цифрами. В Минюсте Нидерландов заявили, что нумерация не связана с количеством свидетелей.

Ранее прокурор Фред Вестербеке, который изначально расследовал крушение самолета, заявил о том, что свидетели видели, как по лайнеру выпустили ракету. В МИДе к этому отнеслись скептически.

Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Самолет сбили 17 июля 2014 года в небе над Донбассом. Никто из 283 пассажиров и 15 членов экипажа не выжил.

9 марта в пригороде Амстердама пройдет первое заседание по делу MH17.