18 февраля 2023, 20:56
Нидерланды решили выслать из страны российских дипломатов
МИД Нидерландов сообщил об ограничении числа работающих в стране дипломатов России
Министерство иностранных дел Нидерландов объявило об ограничении числа работающих в стране российских дипломатов. Об этом сообщил ТАСС.
«В российском посольстве в Гааге может работать не больше дипломатов, чем в посольстве Нидерландов в Москве», — подчеркнули в МИД страны.
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Нидерланды покинут минимум 10 российских дипломатов, им нужно будет выехать из страны в течение двух недель.
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В голландском министерстве также сообщили о решении властей страны закрыть российское торгпредство в Амстердаме. В заявлении говорится о провале переговоров с Россией об условиях командирования дипломатов. В связи с этим консульство Нидерландов в Санкт-Петербурге временно закроют из-за нехватки персонала.
Консульство Нидерландов в Санкт-Петербурге перестанет принимать с 20 февраля. Российскому торгпредству в Амстердаме нужно будет прекратить работу с 21-го числа.
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