Мир 18 февраля 2023, 20:56 Нидерланды решили выслать из страны российских дипломатов МИД Нидерландов сообщил об ограничении числа работающих в стране дипломатов России Викимедиа

Читать 360tv в

Министерство иностранных дел Нидерландов объявило об ограничении числа работающих в стране российских дипломатов. Об этом сообщил ТАСС.

«В российском посольстве в Гааге может работать не больше дипломатов, чем в посольстве Нидерландов в Москве», — подчеркнули в МИД страны.

Реклама

Нидерланды покинут минимум 10 российских дипломатов, им нужно будет выехать из страны в течение двух недель.

Реклама

В голландском министерстве также сообщили о решении властей страны закрыть российское торгпредство в Амстердаме. В заявлении говорится о провале переговоров с Россией об условиях командирования дипломатов. В связи с этим консульство Нидерландов в Санкт-Петербурге временно закроют из-за нехватки персонала.

Консульство Нидерландов в Санкт-Петербурге перестанет принимать с 20 февраля. Российскому торгпредству в Амстердаме нужно будет прекратить работу с 21-го числа.