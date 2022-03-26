Нидерланды разместят беженцев из Украины в тюрьмах

Власти Нидерландов готовы дополнительно разместить у себя 15 тысяч украинских беженцев. Однако в связи с нехваткой мест их поселят в правительственых зданиях и старых тюрьмах. Об этом сообщил министр жилищного правительства и территориального планирования страны Хуго де Йонге. Его слова передает RTL Nieuws.

Кабмин Нидерландов выделил для приема беженцев 75 миллионов евро. Их направят на ремонт зданий, которые должны быть готовы к приему людей в ближайшее время.

Также правительство рассматривает вариант строительства специальных поселков для прибывающих из Украины. Против этой идеи выступает агентство по делам беженцев, которое опасается наплыва граждан, которые не смогут выучить язык и найти работу.

В данный момент в Нидерланды приехали 17 тысяч беженцев. Их число продолжает расти. При этом в агентстве по приему просителей убежища заявили о необходимости выделить дополнительно около 42 тысч мест для размещения.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что беженцы из Украины и из Донбасса массово приезжают в Россию. За время спецоперации на территорию страны прибыли более 422 тысяч человек.