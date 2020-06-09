Нидерланды раскрыли результаты анализа тел членов экипажа MH17

Прокурор из Нидерландов Тейс Бергер в ходе судебного слушания по делу о катастрофе пассажирского лайнера MH17 раскрыл результаты экспертизы тел членов экипажа. По его словам, в теле капитана обнаружен осколок в форме бабочки. Это дает представление о том, какой ракетой был сбит самолет.

«В телах членов экипажа было найдено 29 стальных осколков. Один из фрагментов был в форме бабочки. Судебный патологоанатом обнаружил этот фрагмент в теле капитана экипажа команды», — приводит РИА «Новости» слова Бергера.

По его словам, Нидерландский институт судебной экспертизы (NFI) сравнил осколки с полученными после испытаний фрагментами украинской боеголовки. По его словам, они имеют больше сходства с ракетой ПЗР «Бук» типа 9М38М1, чем с 9М38.

При этом отмечается, что в теле другого члена экипажа найден фрагмент, состав которого отличается от первого. В ходе расследования были найдены не все части обломков лайнера. Специалистам удалось обнаружить только 370 осколков из восьми тысяч, два из которых распознаются как бабочки, заметил Бергер.

Ранее сообщалось, что США не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по MH17. Вашингтон уже проинформировал об этом Нидерланды.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам — Куала-Лумпур, упал в Донецкой области 17 июля 2014 года. В катастрофе погибли 298 пассажиров и членов экипажа.