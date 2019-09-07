Нидерланды пытались предотвратить передачу Цемаха России

Правительство Нидерландов пыталось предотвратить передачу России Владимира Цемаха, который проходит свидетелем по делу о сбитом Boeing 777 над Донбассом. Об этом сказано в заявлении главы МИД Нидерландов Стефа Блока.

Амстердам предпринял несколько попыток предотвратить передачу Цемаха Москве в рамках российско-украинского обмена заключенными. Для этого власти проводили с Киевом консультации на высшем уровне.

Прокуратура страны настаивала, чтобы Цемах оставался на Украине, чтобы он был доступен для допросов следователей, которые расследуют крушение Boeing в небе над Донбассом. Однако Украине удалось только задержать процесс обмена, чтобы провести дополнительный допрос.

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«Правительство выражает глубокое сожаление тем, что Цемах был включен в списки. Это означает, что в настоящее время он находится в России», — цитирует ТАСС слова Блока.

Владимир Цемах командовал ПВО в городе Снежное ДНР, недалеко от которого был сбит лайнер рейса МН17. В июне Цемаха задержали и доставили в Киев. Сначала его арестовали, вменив создание террористической организации, но позднее суд отменил арест.

7 сентября Цемах вернулся в Россию после обмена заключенными с Украиной. Вместе с ним в Москву прилетели еще 34 человека.

Напомним, что пассажирский лайнер Boeing 777 авиакомпании Malaysian Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в Донецкой области. Трагедия, унесшая жизни 298 человек, произошла 17 июля 2014 года.