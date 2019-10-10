Нидерланды проверят закрытие неба над Донбассом в 2014 году

Дипломатическое ведомство Нидерландов заявило о намерении страны выяснить наконец причины, по которым воздушное пространство Украины оставалось открытым в районе крушения Boeing 777 рейса MH17, когда там уже шли бои. Ранее такого расследования потребовал парламент.

О заявлении МИД Нидерландов стало известно в четверг, 10 октября. Двумя днями ранее, 8 октября, депутат от CDA (Христианско-демократическая партия) Нидерландов Крис ван Дам сообщил в Twitter, что пора узнать, почему Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом во время боевых действий в 2014 году. Другие парламентарии единогласно поддержали этот запрос ван Дама.

Между тем член Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы Ирек Зиннуров высказал удивление тем обстоятельством, что Нидерланды не инициировали подобное расследование раньше. Ведь ясно, что если лайнер был уничтожен в украинском небе, то нужно рассматривать и роль Киева в этом.

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«Все, что произошло, произошло на подконтрольной территории Украины, и роль Киева нельзя убирать в сторону или не рассматривать ее. Хорошо, что наши коллеги это поняли», — подчеркнул Зиннуров. Его слова привел сайт думского телеканала.

Принадлежащий Malaysia Airlines авиалайнер Boeing 777 рейса MH-17, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. До сих пор остается неясным, кто виноват в произошедшем. В результате катастрофы погибли 298 человек — это пассажиры и члены экипажа.