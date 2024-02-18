Мир 18 февраля 2024, 01:22 Нидерланды призвали Европу «не ныть и стонать» из-за Трампа Рютте: Европа должна прекратить нытье из-за возможной победы Трампа РИА «Новости»

Читать 360tv в

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе выступления на Мюнхенской конференции призвал лидеров Европы не ныть из-за возможной победы на выборах президента США Дональда Трампа. Его процитировало РИА «Новости».

«Прекратите ныть и стонать из-за Трампа. Мы не тратим больше средств на оборону или наращиваем производство боеприпасов только потому, что Трамп может снова прийти к власти», — сказал он.

Реклама

Рютте напомнил, что возможность победы Трампа зависит от выбора американцев, а Западу придется работать с тем «кто появится на сцене». Поэтому в интересах европейских государств наладить работу с любым лидером США.

Ранее стало известно о планах Дональда Трампа организовать переговоры лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в случае вступления в должность президента США. Также Трамп надавит на Украину полным прекращением военной помощи.