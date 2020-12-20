Нидерланды приостановили авиарейсы из Британии из-за нового типа COVID-19

В Нидерландах был выявлен один случай появления нового штамма коронавируса, который сейчас распространяется в Великобритании. Поэтому Амстердам до 1 января запретил принимать авиарейсы из Соединенного Королевства.

Ученые считают новый вариант коронавируса более заразным, чем исходный, но не уверены, что он вызывает более тяжелое течение заболевания. Национальный институт здравоохранения (RIVM) рекомендовал властям минимизировать риск ввоза в Нидерланды нового штамма.

«При взятии пробы в Нидерландах в начале декабря был выявлен тот же тип вируса, что наблюдается и в Великобритании. В связи с последними сообщениями из Великобритании этот случай исследуется дополнительно», — цитирует РИА «Новости» сообщение правительства.

Запрет на авиасообщение в Великобританией вводится с 20 декабря в 06.00 (8.00 мск). Он будет действовать до 1 января 2021 года, если ситуация не улучшится.

Британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что новый тип COVID-19 распространяется с большей скоростью и может быть на 70% заразней исходного.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пообещала изучить предоставленные Лондоном данные, и проинформировать общественность о характеристиках нового штамма.