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    20 декабря 2020, 05:21

    Нидерланды приостановили авиарейсы из Британии из-за нового типа COVID-19

    Анастасия Кукова

    В Нидерландах был выявлен один случай появления нового штамма коронавируса, который сейчас распространяется в Великобритании. Поэтому Амстердам до 1 января запретил принимать авиарейсы из Соединенного Королевства.
    Нидерланды приостановили авиарейсы из Британии из-за нового типа COVID-19

    Ученые считают новый вариант коронавируса более заразным, чем исходный, но не уверены, что он вызывает более тяжелое течение заболевания. Национальный институт здравоохранения (RIVM) рекомендовал властям минимизировать риск ввоза в Нидерланды нового штамма.

    «При взятии пробы в Нидерландах в начале декабря был выявлен тот же тип вируса, что наблюдается и в Великобритании. В связи с последними сообщениями из Великобритании этот случай исследуется дополнительно», — цитирует РИА «Новости» сообщение правительства.

    Запрет на авиасообщение в Великобританией вводится с 20 декабря в 06.00 (8.00 мск). Он будет действовать до 1 января 2021 года, если ситуация не улучшится.

    Британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что новый тип COVID-19 распространяется с большей скоростью и может быть на 70% заразней исходного.

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пообещала изучить предоставленные Лондоном данные, и проинформировать общественность о характеристиках нового штамма.