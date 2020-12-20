Нидерланды приостановили авиарейсы из Британии из-за нового типа COVID-19
Ученые считают новый вариант коронавируса более заразным, чем исходный, но не уверены, что он вызывает более тяжелое течение заболевания. Национальный институт здравоохранения (RIVM) рекомендовал властям минимизировать риск ввоза в Нидерланды нового штамма.
«При взятии пробы в Нидерландах в начале декабря был выявлен тот же тип вируса, что наблюдается и в Великобритании. В связи с последними сообщениями из Великобритании этот случай исследуется дополнительно», — цитирует РИА «Новости» сообщение правительства.
Запрет на авиасообщение в Великобританией вводится с 20 декабря в 06.00 (8.00 мск). Он будет действовать до 1 января 2021 года, если ситуация не улучшится.
Британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что новый тип COVID-19 распространяется с большей скоростью и может быть на 70% заразней исходного.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пообещала изучить предоставленные Лондоном данные, и проинформировать общественность о характеристиках нового штамма.