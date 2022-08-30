Нидерланды поддержали отмену туристического шенгена для россиян

Страны Евросоюза больше не ждут туристов из России, поэтому выдачу таких виз необходимо отменить. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра, сообщил сайт RTL Nieuws.

Хукстра подчеркнул, что поддержит предложение о полном запрете въездных виз для российских туристов на ближайшем заседании руководителей внешнеполитических ведомств стран Евросоюза.

«Мы будем выступать за отказ от туристических виз. Мы проводим четкое различие между разрешением на въезд для туристов и другими видами виз. Речь идет о документах для обучения, посещения семьи, беженцев или тех, кто переезжает в Европу», — заявил Хукстра.

Министр подчеркнул, что пока не готов сделать прогноз по итогам предстоящего заседания глав МИД стран Евросоюза. Он пояснил, что Нидерланды выступают за запрет только туристических виз для россиян с сохранением других въездных документов.

«Есть страны, которые выступают за полный запрет [въезда россиян], другие пока не приняли окончательное решение. Но основные усилия направлены на согласование запрета именно туристических виз», — заметил Хукстра.

Против полного запрета на выдачу въездных виз для россиян выступили Франция и Германия. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран, которое появилось в СМИ накануне встречи министров иностранных дел стран Евросоюза в Праге.

Берлин и Париж заявили, что нужно сохранить возможность для въезда на территорию Евросоюза студентам, художникам, ученым и ключевым специалистам из разных областей. По мнению авторов заявления, полный запрет на получение шенгена приведет к росту антиевропейских настроений среди россиян.