Мир 05 февраля 2024, 23:01 Нидерланды передадут Украине новые истребители F-16 Нидерланды отправят на Украину еще шесть истребителей F-16 Unsplash

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Нидерланды отправят Украине еще шесть истребителей F-16. Об этом заявила министр обороны королевства Кайса Оллонгрен в соцсети Х.

«Министерство обороны Нидерландов готовит к поставке Украине еще шесть истребителей F-16. Общее количество составляет 24, которое и обещали ранее», — написала она.

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Ранее командующий объединенными силами Украины Сергей Наев заявил о получении F-16 от западных союзников. Также государству прислали ракеты с дальностью поражения целей в 300-500 километров. Про какие именно ракеты сказал офицер — неизвестно.

Как заявил профессор Колумбийского университета Стивен Биддл, летнее контрнаступление Украины провалилось из-за недостаточного обслуживания западной военной техники и плохой подготовки солдат. Также ВСУ не хватало вооружений. Украинское руководство просило у США истребители F-16 и называло их важными для атак.