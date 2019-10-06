Нидерланды откажутся называть себя Голландией

Такое решение было обозначено в рамках обновления имиджа страны. Руководство страны считает, что Голландия у всех ассоциируется с наркотиками и кварталом красных фонарей, и хочет уйти от ассоциаций с такими вещами. Нидерланды хотят представлять себя как «разработчиков передовых технологий для решения глобальных проблем».

Отмечается, что правительство использует удобный и прагматичный подход к названию государства, чтобы стимулировать экспорт, спорт и распространение «голландской культуры, норм и ценностей». Кроме того, власти страны планируют усилить привлекательность регионов для туристов.

По данным издания, название Нидерланды будет активно применяться на олимпиаде в Токио, которая пройдет в 2020 году, а также на международном песенном конкурсе Евровидение —2020. Отмечается, что футбольная сборная, которую в других странах часто называют голландской, также переименуется в «команду Нидерландов».