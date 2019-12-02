Нидерланды обвинили РФ в умышленном отказе передать Цемаха

В Генеральной прокуратуре Нидерландов считают, что Россия намеренно не выдала экс-командира одного из подразделений «ПВО» ДНР Владимира Цемаха. В Гааге уверены, что гражданин Украины причастен к крушению малайзийского Boeing в Донбассе.

В июне спецслужбы Украины похитили Цемаха из собственной квартиры и доставили в Киев. Он был освобожден только в сентябре — в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной. По словам Нидерландов, страна передала Москве запрос на арест и экстрадицию Цемаха. Однако 19 ноября получила ответ, в котором сказано, что власти страны не знают, где сейчас находится гражданин Украины.

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«Генеральная прокуратура пришла к выводу, что Россия умышленно позволила Цемаху покинуть РФ и отказалась исполнять запрос Нидерландов, как была обязана сделать в рамках Европейской конвенции о выдаче», — сказано в сообщении Генпрокуратурц.

В нем также сказано со ссылкой на информацию СМИ, что сейчас Цемах якобы находится у себя дома на Восточной Украине. Оттуда Россия уже не имеет права его экстрадировать и передавать Нидерландам.