Нидерланды не нашли доказательств вины Киева в крушении MH17

По данным НСН, нидерландский прокурор Тейс Бергер заявил, что «было проанализировано более 2400 фотографий как украинских, так и российских систем „Бук“».

«Это также не предоставило никакой информации о нахождении украинской системы „Бук“ в этом районе 17 июля 2014 года», — заключил Бергер.

Бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин не согласен с таким заключением. Он считает, что лидеры Украины «будут прятать концы в воду так же, как прятали все пять лет и оголтело обвинять во всем Российскую Федерацию и ополчение»