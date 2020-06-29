Нидерланды не могут определить источник радиоактивных частиц в Северной Европе
Специалисты из Нидерландов пока не могут определить страну, из-за которой в Северо-Восточной Европе было зафиксирована повышенная концентрация радиоактивных частиц. Об этом заявил Национальный институт здравоохранения и окружающей среды (RIVM) страны.
Об опасной радиации сообщила Международная система мониторинга Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Согласно ее данным, 22 и 23 июня было обнаружено присутствие изотопов цезия-134, цезия-137 и рутения-103 над Балтийским морем.
Сначала расчеты RIVM показали, что радиоактивные частицы «прибыли в Скандинавию с направления западной части России». При этом позже специалисты Росгидромета заявили о том, что никакого превышения уровня радиоактивных частиц в указанном районе не обнаружили.
После этого специалисты RIVM опровергли информацию о России как об источнике повышенного содержания изотопов. Они отметили, что точную страну происхождения радиации пока установить нельзя.