Мир 19 декабря 2022, 23:04 Нидерланды назвали опасность введения лимита цен на газ Министр энергетики Нидерландов Йеттен: лимит цен на газ небезопасен для газоснабжения Pxhere

Читать 360tv в

Нидерланды сочли введение лимита цен на газ в Евросоюзе потенциально небезопасным для обеспечения газоснабжения европейских стран. Такое мнение высказал министр по вопросам климата и энергетики Роб Йеттен в Twitter. Поэтому страна не поддержала инициативу по установлению потолка цен на газ.

Несмотря на некоторые улучшения в этом механизме, введение лимита продолжает нести возможные угрозы для обеспечения энергоресурсами, считает глава голландского ведомства.

Реклама

«Несмотря на некоторые улучшения, он (лимит — прим. ред.) остается потенциально небезопасным для обеспечения газоснабжения. По этой причине Нидерланды не поддерживают это предложение в его нынешнем виде», — написал Йеттен.

Реклама

Нидерландам, как указал министр, нужна четкая оценка возможных рисков после принятия решения.

Он отметил, что его беспокоит «возможный сбой на европейском энергетическом рынке, финансовые последствия и надежность поставок».

Представитель российского МИД Юрий Сентюрин ранее заявил, что намерение ЕС рассмотреть вопрос о введении ценового потолка на газ из России противоречит фундаментальным законам рынка и ведет к его деградации.