Мир 10 декабря 2023, 22:22 Нидерланды нарастили закупки СПГ из России после перерыва Нидерланды после трехмесячного перерыва закупили в России СПГ на 109 млн евро РИА «Новости»

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Нидерланды возобновили закупки сжиженного природного газа (СПГ) у России после летнего перерыва. Амстердам в сентябре приобрел углеводородов на 109 миллионов евро (более 10 миллиардов рублей). Об этом сообщило РИА «Новости».

Нидерланды приобрели 211,5 миллиона кубометров топлива только за первый месяц осени. Импорт российского газа в стране вырос на 5,3%.

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Импорт энергоресурсов из России временно прекратился, когда весной нидерландский министр по вопросам климата и энергетики Роб Йеттен заявил, что правительство планирует отказаться от российского СПГ и расторгнуть действующие контракты.

Ранее канцлер Олаф Шольц, выступая на съезде Социал-демократической партии Германии, заявил, что Россия несет ответственность за прекращение поставок газа в Европу. По его словам, это спровоцировало рост цен на энергоресурсы в регионе.

При этом власти Евросоюза сами избрали путь отказа от российских энергоресурсов после начала специальной военной операции РФ на Украине. Россия неоднократно заявляла, что не закрывала европейское направление и готова поставлять газ в необходимом объеме. Некоторые страны ЕС по-прежнему покупают российский газ, в их числе и Чехия, которая уже нашла способ отказаться от энергосырья российского происхождения.