Мир 28 декабря 2023, 23:12 Нидерланды начали готовиться к возможной войне с Россией Командующий армией Нидерландов Вийнен заявил об угрозе войны с Россией Freepik

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Нидерландам необходимо готовиться к возможному вооруженному конфликту с Россией, для этого необходимо набирать ежегодно по несколько тысяч добровольцев. Такое заявление сделал главнокомандующий армией Королевства Мартин Вийнен в интервью газете De Telegraaf.

«Наше общество должно готовиться к войне с Россией. Для того, чтобы справиться с таким конфликтом, необходимо больше резервистов и добровольцев, чтобы позволить армии продолжать функционировать», — уверен Вийнен.

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Чиновник считает, что Нидерланды должны серьезно готовиться к военному противостоянию с Россией.

Ранее глава правительства Нидерландов Марк Рютте лично пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому поставить первую партию из 18 истребителей F-16. Перед отправкой нужно соблюсти ряд критериев, которые касаются «требований к персоналу и инфраструктуре», отметил премьер-министр.