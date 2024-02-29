Мир 29 февраля 2024, 01:04 Нидерланды начали готовиться к поражению Украины Lenta.ru: правительство Нидерландов работает над сценарием поражения Украины РИА «Новости»

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Власти Нидерландов начали прорабатывать все сценарии развития событий на Украине. Такая информация поступила в ответ на парламентский запрос нидерландского депутата Дерка Босвийка. Lenta.ru ознакомилась с текстом сообщения представителей нидерландского правительства.

«Потеря Украины нанесет серьезный ущерб Нидерландам, Европейскому союзу и международному правопорядку. Эти издержки гораздо шире финансовых. Правительство обсуждает с исследовательскими институтами сценарии», — отметили в сообщении.

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В документе подчеркнули, что сокращение помощи Украине будет иметь серьезные последствия не только для нее, но и для безопасности на европейском континенте. В случае победы России, это серьезно «повлияет на процветание Украины, Европы и Нидерландов», указали в правительстве.

Ранее в Финляндии заявили, что не ограничивали географию использования оружия, которое отправляют на Украину, поэтому его можно использовать для обстрелов российских объектов.