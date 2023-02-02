Мир 02 февраля 2023, 18:49 Нидерланды и Германия заговорили об объединении сухопутных сил Bloomberg: Нидерланды и Германия могут объединить сухопутные силы в апреле Википедия

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Власти Нидерландов и Германии могут объединить свои сухопутные силы уже в апреле. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя королевской армии Нидерландов майора Марка ван де Бека.

В состав Сухопутных войск Нидерландов входят три боевые бригады. Две из них уже интегрировали в Вооруженные силы Германии. Майор пояснил, что интеграцию последней бригады стоит ждать в апреле 2023 года. Ее численность насчитывает около трех тысяч бойцов. Пока нидерландское правительство не приняло окончательного решения по этому вопросу.

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По данным местной газеты NRC, объединенные сухопутные силы двух государств будут состоять из 50 тысяч военных, восемь тысяч которых — из Нидерландов.

Германия активно выступает за поддержку киевского режима. В январе немецкие власти сообщили о передаче Украине танков Leopard 2. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил эффективность этой техники, но признал, что конфликт завершится еще очень нескоро.

Он отказался поставлять киевскому режиму истребители. Шольц побоялся получить жесткий ответ со стороны России.