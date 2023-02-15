Мир 15 февраля 2023, 00:31 Нидерланды и Дания отказались поставлять Leopard 2 на Украину — СМИ Die Welt: Нидерланды и Дания не будут поставлять танки Leopard 2 Украине

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Нидерланды и Дания не будут поставлять Украине танки Leopard 2. Об отказе обеих стран сообщила газета Die Welt.

Газета запросила комментарии правительств Нидерландов и Дании по поводу готовности этих стран поставлять Киеву танки Leopard 2. В ответ на запрос, власти государств заявили, что не планируют участвовать в поставках боевых машин.

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Но в статье отмечается, что Нидерланды и Дания готовы участвовать в ремонте и подготовке танков Leopard 1.

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Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что ситуацию вокруг поставок Leopard 2 на Украину нельзя назвать успешной. Но напомнил, что ФРГ передаст украинским военным 14 тяжелых боевых машин, еще три танка пообещала предоставить Португалия.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что страна достигнет цели по отправке Leopard 2 на Украину, несмотря на сложность этой задачи. Помимо отправки техники Киеву, как напомнил Шольц, в Евросоюзе также прорабатывают вопросы, связанные с обучением личного состава и поставкой запчастей, а также других видов оружия.